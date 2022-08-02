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Şanlıurfa Ticaret Borsası

02.08.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 51,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)NohutKg16,00
16,00BuğdayKg6,35
9,02Preseli pamukKg50,00
51,30Kırmızı kabuklu mercimekKg12,50
15,50Yeşil mercimekKg11,00
16,50MısırKg6,00
6,00

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Şanlıurfa işlem

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