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Şanlıurfa Ticaret Borsası

03.08.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)NohutKg16,0016,00BuğdayKg7,108,40Preseli pamukKg45,0050,00Kırmızı mercimekKg10,5013,50MısırKg6,006,00

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