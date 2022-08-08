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Şanlıurfa Ticaret Borsası

08.08.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)NohutKg16,0016,00BuğdayKg6,348,34Preseli pamukKg50,0050,00Kırmızı mercimekKg12.5016,50MısırKg5,006,00

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