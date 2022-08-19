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Şanlıurfa Ticaret Borsası

19.08.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 47,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg11,50
11,50ArpaKg6,50
6,50BuğdayKg5,70
8,25Preseli pamukKg47,50
47,50NohutKg13,50
13,50

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Anahtar Kelimeler:
mercimek pamuk borsa arpa

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