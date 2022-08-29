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Şanlıurfa Ticaret Borsası

29.08.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 62,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)BuğdayKg6,60
7,50MısırKg5,18
5,18Kırmızı kabuklu mercimekKg12,21
12,21Yeşil mercimekKg14,53
14,64Preseli pamukKg32,70
62,50ArpaKg6,50
6,50İç fıstıkKg190,00
190,00Kırmızı kabuklu fıstıkKg77,00
77,00

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Şanlıurfa Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

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Şanlıurfa ATM’LER

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