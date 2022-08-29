Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 62,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)BuğdayKg6,60

7,50MısırKg5,18

5,18Kırmızı kabuklu mercimekKg12,21

12,21Yeşil mercimekKg14,53

14,64Preseli pamukKg32,70

62,50ArpaKg6,50

6,50İç fıstıkKg190,00

190,00Kırmızı kabuklu fıstıkKg77,00

77,00



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