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Şanlıurfa Ticaret Borsası

06.09.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,90
13,90AyçiçeğiKg12,00
12,00ArpaKg2,51
6,30BuğdayKg6,00
8,50MısırKg6,35
6,60Preseli pamukKg43,75
53,00

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Şanlıurfa işlem

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

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