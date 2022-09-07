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Şanlıurfa Ticaret Borsası

07.09.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı mercimekKg9,0016,00AyçiçeğiKg12,0012,05ArpaKg4,506,00BuğdayKg6,007,60MısırKg6,356,60NohutKg9,009,00

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