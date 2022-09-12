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Şanlıurfa Ticaret Borsası

12.09.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)
En yüksek (lira)Kırmızı kabuklu mercimekkg12,19
12,93Buğdaykg7,00
8,40Mısırkg6,25
6,25Preseli pamukkg47,50
53,00

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Şanlıurfa Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
04:36
Sabah
05:57
Öğle
12:26
İkindi
15:59
Akşam
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Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

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