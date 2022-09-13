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Şanlıurfa Ticaret Borsası

13.09.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 51,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)
En yüksek (lira)Kırmızı kabuklu mercimekkg11,50
13,99Buğdaykg7,00
8,50Mısırkg3,47
5,08Preseli pamukkg47,00
51,20Nohutkg16,20
16,20Yağlık çiğitkg3,10
3,10

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Şanlıurfa işlem

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 13 Eylül Salı

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