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Şanlıurfa Ticaret Borsası

16.09.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kurutulmuş biberin kilogramı 77,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Yeşil mercimekKg19,50
19,50BuğdayKg7,50
8,50MısırKg4,90
5,36Kurutulmuş biberKg77,75
77,75Preseli pamukKg45,20
52,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday Mısır biber

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

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