Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kurutulmuş biberin kilogramı 77,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)Yeşil mercimekKg19,50

19,50BuğdayKg7,50

8,50MısırKg4,90

5,36Kurutulmuş biberKg77,75

77,75Preseli pamukKg45,20

52,00



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