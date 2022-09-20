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Şanlıurfa Ticaret Borsası

20.09.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 57 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)AyçiçeğiKg12,24
12,30ArpaKg4,15
4,15BuğdayKg6,00
8,49MısırKg5,06
6,25Preseli pamukKg42,25
57,00

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Şanlıurfa işlem

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