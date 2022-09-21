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Şanlıurfa Ticaret Borsası

21.09.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)
En yüksek (lira)Kırmızı mercimekkg12,19
12,93Arpakg6,83
7,00Buğdaykg7,49
8,87Mısırkg4,86
5,50Preseli pamukkg20,00
20,00

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Anahtar Kelimeler:
Hububat işlem

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