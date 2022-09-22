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Şanlıurfa Ticaret Borsası

22.09.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 53,16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg15,00
15,00BuğdayKg7,60
7,74MısırKg7,00
7,00Preseli pamukKg42,50
53,16

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Şanlıurfa ürün

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
04:45
Sabah
06:05
Öğle
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İkindi
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Akşam
18:30
Yatsı
19:45
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