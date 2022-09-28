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Şanlıurfa Ticaret Borsası

28.09.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 63 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı mercimekKg8,3014,26AyçiçeğiKg12,0013,20BuğdayKg6,108,50MısırKg5,006,80Preseli pamukKg56,5063,00

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Hububat işlem

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