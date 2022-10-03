Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı mercimekKg8,3014,26AyçiçeğiKg12,0013,20BuğdayKg7,408,35MısırKg5,006,80Preseli pamukKg41,5046,00



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