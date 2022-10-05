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Şanlıurfa Ticaret Borsası

05.10.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı mercimekKg10,1515,00BuğdayKg6,008,50MısırKg5,305,40NohutKg7,009,00ArpaKg6,407,00

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Anahtar Kelimeler:
mercimek Hububat

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