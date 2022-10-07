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Şanlıurfa Ticaret Borsası

07.10.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 19,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)ArpaKg5,50
7,50BuğdayKg6,38
8,20MısırKg5,58
6,20Kütlü pamukKg16,00
19,20

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Şanlıurfa ürün

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İkindi
15:33
Akşam
18:08
Yatsı
19:22
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

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