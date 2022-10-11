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Şanlıurfa Ticaret Borsası

11.10.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 52 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)ArpaKg6,40
6,40BuğdayKg5,85
8,51MısırKg2,24
6,00AyçiçeğiKg10,20
10,47Kütlü pamukKg21,05
22,00Preseli pamukKg36,00
52,00

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Şanlıurfa işlem

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