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Şanlıurfa Ticaret Borsası

19.10.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 15,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı mercimekKg13,0015,50BuğdayKg5,508,45MısırKg5,406,51ArpaKg6,407,00

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