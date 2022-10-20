Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,60

15,00NohutKg7,00

7,00AyçiçeğiKg10,38

10,65BuğdayKg7,50

8,22MısırKg5,50

5,90Kütlü pamukKg13,50

19,00Preseli pamukKg32,36

38,50Yağlık çiğitKg4,65

5,00Tohumluk çiğitKg5,70

5,70



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