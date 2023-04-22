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Şanlıurfa turizminde bayram bereketi

22.04.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tatilinde Şanlıurfa’ya gelen vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesinde yoğunluk oluşturdu.

Şanlıurfa turizminde bayram bereketi

Bayram dolayısıyla Türkiye’nin farklı illerinden Şanlıurfa’ya gelenler, dünyanın "En büyük doğal akvaryumu" olmanın yanı sıra inanç turizminde de önemli bir yere sahip olan Balıklıgöl’ü ziyaret etti. Deprem ve sel nedeniyle suyu bulanıklaşan göl, aradan geçen iki aydan sonra su rengi ve oksijen oranı normale döndü. Hayatın normale döndüğü yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, hatıra fotoğraflarıyla da anı ölümsüzleştirdi.

Ailesiyle Şanlıurfa’yı ziyaret eden vatandaşlardan Selim İçten, “Suda yine biraz bulanıklık var. Zamanla inşallah daha da iyi olacak. Urfa’mıza son birkaç ay içinde bazı felaketler geldi. Allah bir daha böyle felaketleri yaşatmasın. Balıklıgöl dünya üzerinde kutsal, Müslümanlar için kutsal bir mekan, eskiden insanlar haca gitmeden önce buraya uğrarlarmış. Büyüklerimiz öyle söylerlerdi. Bizde bu bakımdan insanlarımızı burayı görmeye bekliyoruz. Buranın uhrevi iklimin görmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Bursa’dan ilk kez geldiği Balıklıgöl’ü çok beğendiklerini ifade eden Yeliz Yelmen, “Bursa’dan geldik, çok beğendik. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer. İmkanı olan gelip görsün” şeklinde konuştu.
Bayram tatili için Şanlıurfa’ya gelen Demir Yelmen de Göbeklitepe gezilerinin ardından geldikleri Balıklıgöl’ü çok beğendiğini, herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu söyledi.

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