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Şanlıurfa ’UNESCO Müzik Şehri’ listesine alındı

02.11.2023 13:54 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da "müzik" alanında UNESCO fark oluşturan Şehirler Ağı’na dahil edilmesi büyük sevinçle karşılandı.

Beyazgül, belediye tesislerinde düzenlediği toplantıda, müzik dalında UNESCO fark oluşturan Şehirler Ağı’na girmek için 2017’de başvuru yapıldığını ancak bunun reddedildiğini anlattı. Başkanlığı döneminde eksikliklerin giderilerek UNESCO’ya yeniden başvuruda bulunduklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentin başvurusunun kabul edilmesini büyük sevinçle karşıladıklarını aktardı.

“ŞANLIURFA BİR MÜZİK ŞEHRİDİR”

Beyazgül, "Şanlıurfa’da bulunan birçok mozaikte müziği temsil eden motiflere rastlanmıştır. Bunlardan en çok bilinen Orpheus Mozaiği’dir. Bunun resmini Birleşmiş Milletler’e gönderdik. Tarihten gelen bu hazine değerinde kültür ve müziğimizi tüm insanlıkla paylaşmak hedefiyle yola çıktık. UNESCO fark oluşturan Şehirler Ağı’na üyelikle bunu geliştirmeyi amaçlıyoruz. Şanlıurfa’nın UNESCO fark oluşturan Şehirler Ağı’na müzik dalında üye olmasının, hem kendi potansiyelimizi geliştireceğine, hem dünya kültürüne yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Kazancı Bedih, İbrahim Tatlıses, Mehmet Özbek, Nuri Sesigüzel, Seyfettin Sucu, Abdullah Uyanık, Abdullah Balak, tenekeci Mahmut ve Müslüm Gürses kentin önemli değerleridir. Şanlıurfa bir müzik şehridir ve Şanlıurfa’da her bir insanın sesinin çok güzel olduğu söylenir. Bazen bu ses güzelliği nereden geldiği sorulur. Urfa, sıra gecelerinde insanlarımızın eğitimden geçtiği bir şehirdir. Burada müziğin nasıl söylendiği, ustadan çırağa geçer. Diller, gönüller, gözler, sazlar, sözler buralarda eğitilir. Urfa bir müzik şehri olmayı aslında çoktan hak etmiştir. Ancak bizim dönemimizde yaptığımız gayretler çalışmalar bunu biraz daha ön plana çıkarmış ve dünyaya göstermiştir” ifadelerini kullandı.
Beyazgül, kente "UNESCO Müzik Şehri" unvanının kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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