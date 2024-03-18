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Şanlıurfa Valiliğinden kavga açıklaması

İHA İHA
18.03.2024 10:05
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Şanlıurfa Valiliği dün akşam saatlerinde yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili açıklama yaptı.

Valiliğin açıklamasında, “17.03.2024 günü saat 18.00 sularında Harran ilçesine bağlı Ortakonacık Mahallesi’nde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili olarak meydana gelen silahlı kavga olayı neticesinde üç kişi yaralanmış ve Şanlıurfa’daki hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Yaralı kişilerden A.K. kaldırıldığı hastanede vefat etmiş olup H.K. ve T.D. isimli yaralıların ise hayati tehlikesi devam etmektedir” denildi.

GÖZALTINA ALINA FAİLLERDEN BİRİ MEVCUT MUHTAR

Olayın faillerinin de yakalandığının belirtildiği açıklamada, “Olayın failleri olduğu değerlendirilen Mahalle Muhtarı M.K. ile diğer şüpheliler A.K., H.K. ve H.D. Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Mahallede geniş kapsamlı güvenlik tedbiri alınmıştır” ifadelerine yer verilerek “Süreç Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Mahalli idare seçimlerinin İlimizde huzur ortamında gerçekleştirilebilmesi için güvenlik birimlerimizin büyük bir titizlikle gayret gösterdiği bu süreçte başta muhtarlık seçimleri olmak üzere sahada faaliyet gösteren bütün tarafların da hassasiyetle hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır” denildi.

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