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Şanlıurfa Valisi Ayhan, işçilerle pamuk tarlasını çapaladı

09.06.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Valisi Ayhan, işçilerle pamuk tarlasını çapaladı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, pamuk tarlasında çalışan işçilerle birlikte çapa yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Ayhan, Göbeklitepe programı sonrası pamuk tarlasında çalışan işçileri ziyaret etti.

İşçilerle sohbet eden Ayhan, ürün hakkında bilgi alarak çapa yaptı. Talepleri dinleyen Ayhan, Türkiye'de tarımsal üretimin lider şehirlerinden birinin Şanlıurfa olduğunu söyledi.

Pamuğun üretimi ile ilgili bilgiler de alan Ayhan, "Tarımda pamuk ve fıstık gibi üretimde lider ürünlerimizi Şanlıurfamız için sanayide markalaştırmalıyız. Bunun çabası içerisinde olacağız ve projeler geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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