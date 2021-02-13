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Şanlıurfa Valisi Erin, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı:

13.02.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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"Bütün vatandaşlarımızı randevularını alarak huzur içerisinde aşılamaya davet ediyoruz"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Vali Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile geldiği Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş tarafından karşılandı.

Sağlıkçılarla bir süre sohbet eden Vali Erin ve beraberindekiler, daha sonra aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Vali Erin, daha sonra Doğuş ve Düz ile aşının ilk dozunu yaptırdı.

AA muhabirine açıklama yapan Vali Erin, kentteki aşı çalışmalarının Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütüldüğünü söyledi.

Kentte 19 Ocak'ta aşılama çalışmalarının başladığını ve sıranın kendilerine gelmesinin ardından aşılarını yaptırdıklarını anlatan Erin, şöyle konuştu:

"Ülkemizin temin ettiği aşıların yerine ulaşması için vatandaşlarımızı randevu oluşturup hızlı şekilde aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. Çünkü tehdit, risk devam ediyor, yüzde 60'ın üzerinde bir aşılama oranına varmadığımız sürece bu risk oluşmaya devam edecek. Geçtiğimiz süreçte birçok insanımızı bu yüzden kaybettik. Aşıyla birlikte, maske kullanımı ve mesafeye riayet, zaman zaman duyurduğumuz bu tedbirlere de vatandaşlarımızı uymaya devam ediyoruz.

Aşılamada da hiçbir riskin olmadığını bütün vatandaşlarımıza bir kez daha söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanımız ve bütün bakanlarımız aşı oldu. Vali olarak ben ve arkadaşlarım gelip aşımızı olduk. Bütün vatandaşlarımızı da randevularını alarak huzur içerisinde aşılamaya davet ediyoruz."

Vali Erin, salgın nedeniyle herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Daha sonra aşı olan kişilerle görüşen Erin, onlara "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Hastaneye gelerek aşısını yaptıran 71 yaşındaki Veysi Yavuz da çekinmeden aşı olmaya geldiğini belirterek, "Bu aşı menfaatimizedir, devlete teşekkür etmemiz lazım." dedi.

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