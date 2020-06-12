Şanlıurfa Valisi Erin: "Vaka sayımızın ve can kaybımızın artmaya başladığını açıklamak durumundayız"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ilde haziran ayı başlarından itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış görüldüğünü açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Abdullah Erin başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanan İl Pandemi Kurulunun son güncel rakamları ve tedbirleri görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, koronavirüs süreciyle ilgili ülke genelinde vaka tablosunda düşüş yaşanmaya devam ederken, kontrollü sosyal hayat kurallarının başladığı tarihten itibaren Şanlıurfa'da vaka sayısında artış olduğu ifade edildi.

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı, toplu tüketim yerleri ve bazı iş yerlerinin faaliyetlerinin kısıtlandığı dönemde ülke ortalamasının altında seyreden koronavirüs tablosunun, kontrollü sosyal hayat kurallarının başladığı tarihten itibaren Şanlıurfa'da hızla yükseldiği ve can kayıplarının yaşanmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, ilk vakanın görüldüğü tarihten itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Sağlık Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin iyi bir performans ortaya koyduğunu ve dünyaya örnek teşkil eden bir salgın sürecinin yönetildiğini aktararak, bu başarının gölgelenmemesi gerektiğini vurguladı.