Şanlıurfa'da 17 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 8, Eyyübiye'de 3, Karaköprü'de 2, Birecik'te 2, Viranşehir'de de 2 bina 14 gün karantinaya alındı.

Öte yandan, Viranşehir'de 2, Karaköprü'de 2, Eyyübiye'de 1, Bozova'da 1 ve Birecik'te de 1 binada uygulanan karantina sona erdi.

