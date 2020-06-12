YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da 17 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 17 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.06.2020 21:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 17 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 8, Eyyübiye'de 3, Karaköprü'de 2, Birecik'te 2, Viranşehir'de de 2 bina 14 gün karantinaya alındı.

Öte yandan, Viranşehir'de 2, Karaköprü'de 2, Eyyübiye'de 1, Bozova'da 1 ve Birecik'te de 1 binada uygulanan karantina sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakırköy'de korkunç anlar! Otomobil, metro hattına böyle düştüBakırköy'de korkunç anlar! Otomobil, metro hattına böyle düştü
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Bayılan işçinin yanına koştuklarında tuğlaların içinde yılanla karşılaştılar

Bayılan işçinin yanına koştuklarında tuğlaların içinde yılanla karşılaştılar

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

Başkan Yardımcısı Aygün, Kırıkkale’ye atandı

Başkan Yardımcısı Aygün, Kırıkkale’ye atandı

Atatürk Üniversitesi bir ilki daha gerçekleştirdi

Atatürk Üniversitesi bir ilki daha gerçekleştirdi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:12
Sabah
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:21
Akşam
19:52
Yatsı
21:30

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Cadde Eczanesi
Merkez
Cemiloğlu Eczanesi
Merkez
Cemre Eczanesi
Merkez
Çelikbey Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Merkez
Çalışkan Eczanesi
Akcakale
Birecik Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sınırın sıfır noktasındaki çay bahçeleri tam gün hizmet vermeye başladı

Sınırın sıfır noktasındaki çay bahçeleri tam gün hizmet vermeye başladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Akçakale’de yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor

Akçakale’de yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor

Tel Abyadlı öğrenciler sınava girdi

Tel Abyadlı öğrenciler sınava girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.