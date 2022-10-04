Şanlıurfa'da 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
JASAT ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı.
R.K. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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