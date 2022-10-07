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Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

07.10.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Haliliye ilçesinde saklandığını tespit ettiği Ö.K'yi operasyonla yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Z'nın Viranşehir ilçesinde saklandığını belirledi.

O.Z, ekiplerce yapılan operasyonla yakalandı.

Firari 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Şanlıurfa uyuşturucu JASAT

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