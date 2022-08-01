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Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden kişi tutuklandı

01.08.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da tartıştığı 2 sağlık çalışanını darbeden hasta yakını tutuklandı.

Harran Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştığı sağlık çalışanı Süleyman Cengiz ve hemşire Hayriye Oruç'u darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen A.A, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'da hasta yakını A.A, dün tartıştığı 2 sağlık çalışanını darbetmişti. Şüpheli gözaltına alınırken, sağlık personeli bu kişi hakkında şikayetçi olmuştu.

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