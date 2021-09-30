Şanlıurfa'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "hırsızlık" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan E.C'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hükümlünün izine Karaköprü ilçesi Maşuk Mahallesi'nde ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla E.C'yi yakaladı.

E.C, sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.



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