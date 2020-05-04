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Şanlıurfa'da 3 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.05.2020 23:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 3 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 3 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Viranşehir ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de iki binada Haliliye ilçesinin ise Yeşildirek Mahallesi'ndeki bir binada ikamet eden bazı kişilerin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu nedenle söz konusu 2 ilçedeki 3 bina da 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan Birecik ilçesinin Kurtuluş, Haliliye ilçesinin ise Karşıyaka Mahallesi'nde 2 binada 14 gün uygulanan karantinanın sona erdiği bildirildi.

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Karantina Şanlıurfa Uygulama

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