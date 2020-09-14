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Şanlıurfa’da 5 kalaşnikof tüfek ele geçirildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.09.2020 13:02 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken 5 adet kalaşnikof tüfek ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Kural Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Şanlıurfa’da 5 kalaşnikof tüfek ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken 5 adet kalaşnikof tüfek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Kural Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 kalaşnikof tüfek, tüfeklere ait 10 şarjör ve 738 mermi ile 141 tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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