Şanlıurfa’da 63 metrelik çiğköfte dürümü rekoru

Hazırlanan 63 metrelik çiğköfte dürüm öğrenciler tarafından dakikalar içerisinde tüketildi.

Şanlıurfa’da bulunan Harran Üniversitesi sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Öğrencilerin yeni dönemde okula uyum sağlamaları için Oyantasyon Günleri Etkinliği düzenledi. Birçok etkinliğin düzenlendiği Osmanbey Kampüsünde en uzun çiğköfte dürümü ile bir rekor denemesi yapıldı. Üniversite kütüphanesi önünde toplanan öğrenciler, müzik eşliğinde eğlenirken ustalar da çiğköfte yoğurdu.

Halfeti Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümlerinin öğrencileri, alana kurulan masaların üzerine lavaş ekmekleri dizdikten sonra şefler de yoğrulan çiğköfteyi ekmeğe çekti. Yaklaşık yarım saat boyunca çiğköfteyi ekmeğe çeken şefler, daha sonra bıçakla kesip öğrencilere ikram etti.

Hayatlarında ilk defa etli çiğköfte yiyen bazı öğrenciler acısına dayanamazken Şanlıurfa kültürüne yabancı olmayan öğrenciler ise çiğköftenin çok acı olmadığını ifade etti.

Oryantasyon sürecine değinen Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Denek, “2023 - 2024 eğitim ve öğretim yılının oryantasyon sürecindeyiz. Bu çerçevede Harran Üniversitesi ailesine yeni katılan öğrencilerimize tematik olarak bölgemizin en önemli, tüketilen yöresel ürünü olan çiğköfteyi ikram etmek istedik. 63’ün de anlamı bizim plakamız olduğu için 63 metre uzunluğunda bir çiğköfte yaptık ve bunu da öğrencilerimizle beraber paylaşarak oryantasyon sürecimize devam ediyoruz” dedi.

Rekor kırdıklarını belirten Şef Ali Keskin ise “Bu gün Harran Üniversitesinin açılış günleri olduğu için 63 metrelik bir çiğköfte servisi yaptık. Bunun ilk defa bir rekorunu kırıp sunumunu gerçekleştirdik. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Çiğköftenin tadına bakan ve görüşlerini belirten öğrenciler ise düzenlenen etkinliklerden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

