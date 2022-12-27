Şanlıurfa'da 8 projeye 9,2 milyon lira ek bütçe verildi

GAP BKİ'den yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da desteklenen ve ilgili kuruluşlar tarafından uygulanan 8 projeye 9,2 milyon lira ek bütçe tahsis edildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile GAP BKİ Başkanı Hasan Maral, 8 projeye ilişkin hazırlanan ek protokolleri imzaladı.

Vali Ayhan, "GAP BKİ ile hayata geçirilecek projelerimize ek destek vermek için protokolümüzü imzaladık. Bizlere ve projelerimize olan desteklerinden ötürü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasan Maral da bölgeye ve kente olan yatırımları artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

