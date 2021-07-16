Şanlıurfa'da ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu.

Direkli Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Ceset, kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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