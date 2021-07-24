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Şanlıurfa'da aile üyeleri arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

24.07.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da aile üyeleri arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da bir kişi, tartıştığı anne, baba ve kardeşini silahla vurarak yaraladı.

İddiaya göre, Merkez Haliliye ilçesi Şair Nabi Mahallesi'nde M.H.B ile annesi H.B, babası İ.B ve kardeşi İ.H.B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.H.B, üzerindeki silahla anne, baba ve kardeşine ateş etti.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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