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Şanlıurfa’da araç filosu güçlendirildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.08.2020 11:54 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 10 adet hafriyat ve asfalt döküm aracını filosuna katarak hizmete sundu.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yol yapımında kullanılacak yeni araçları inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 10 adet hafriyat ve asfalt döküm aracını filosuna katarak hizmete sundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yol yapımında kullanılacak yeni araçları inceledi. Belsan garajında düzenlenen tanıtım programına, Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı ve meclis üyeleri katıldı.
Araç tanıtım programında konuşan Beyazgül, “Büyükşehir Belediyesi olarak, Fen İşleri Daire Başkanlığına bugün 10 adet kırk ayak olarak ifade edilen hafriyat ve asfalt döküm aracı aldık. Fen İşleri Daire Başkanlığımızla, teknik ekiple oturup görüştüğümüzde yıllık olarak bunlara ödenen kira bedelini 5 milyon olduğunu ifade edildi. Biz bir yılda nerdeyse bu araçlarımızın kira bedelini karşılığı amorti edeceğiz. Daha önce 7 Milyon TL’ye asfalt plenti almıştık. Aslaft Plentinde de kazancımız aynı şekilde olacak. Bir yılda aynı şekilde asfalt plentimizin parasını çıkaracağız. 226 binek araç almıştık, 226 binek aracımız şuanda ödenen taksitler kira karşılığı bile değil yüzde elli oranında kara geçmiş bulunmaktayız. Pandemi dönemi olmasına rağmen yatırımlarımızı sürdürmekteyiz, alımlarımızı sürdürmekteyiz, yol yapımları sürdürmekteyiz şehrimiz için yapılması gereken her şeyi devam ettirmekteyiz. Bu şekilde tasarruflarımızı sağlıyoruz. Bunlar kiraya ödenecek paralar veya asfalt plenti için asfalta ödenecek paralar belediyemizin kasasında kalmakta ve yeni yatırımlar için elimizde kaynak oluşturmaktayız. Aldığımız sıfır araçlar Şanlıurfa’mıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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