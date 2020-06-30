YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.06.2020 22:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahkavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, arazisine ağaç diktikleri iddiasıyla aralarında husumet bulunan iki grup, Haliliye ilçesi kırsalındaki Şenocak Mahalles'inde karşılaştı.

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Ali Erçel ve Halil Erçel olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle... Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle...
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:16
Sabah
05:02
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:56
Yatsı
21:34

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Acar Eczanesi
Merkez
Banu Eczanesi
Merkez
Çetinkaya Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Merkez
Hakan Eczanesi
Merkez
Öz Eczanesi
Akcakale
Gültepe Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.