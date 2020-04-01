YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da banka ve marketlere korona uygulaması

Şanlıurfa’da banka ve marketlere korona uygulaması

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.04.2020 16:41 | Son Güncelleme

Tüm dünyada etkili olmaya devam eden korona virüs salgını nedeniyle Şanlıurfa genelinde en üst düzeyde önlemler alınırken, banka ve marketlerde vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için de yeni uygulamalar başlatıldı.Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan tedbir kararları ivedilikle hayata geçirilmeye devam ederken, vatandaşların zorunlu olarak hizmet almaya devam ettiği banka ve marketler için de yeni düzenlemeler yapıldı.

Tüm dünyada etkili olmaya devam eden korona virüs salgını nedeniyle Şanlıurfa genelinde en üst düzeyde önlemler alınırken, banka ve marketlerde vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için de yeni uygulamalar başlatıldı.
Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan tedbir kararları ivedilikle hayata geçirilmeye devam ederken, vatandaşların zorunlu olarak hizmet almaya devam ettiği banka ve marketler için de yeni düzenlemeler yapıldı. Şanlıurfa genelindeki tüm kamu bankalarının ATM ve banka girişlerine kurulan bariyerlerle, işlem yapmak için sıra bekleyen vatandaşların en az bir buçuk metrelik sosyal mesafeyi koruması amaçlanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere göre yapılan düzenlemelerle, bankalarda işlem gerçekleştiren görevli personelin en fazla iki katı oranında müşteri içeri alınıyor. Korona virüs salgın riskinin önlenmesi için camiler, polis ve jandarma araçları, basın yayın organları ve sosyal medyadan evde kalma çağrılarının yapıldığı Şanlıurfa’da, uyarılara rağmen yoğunluğun yaşanmaya devam ettiği Suruç Meydanında ek tedbirler alındı. Gün boyu seyyar satıcılar ve vatandaşların yoğun şekilde bulunduğu meydan, güvenlik şeridi ve bariyerlerle kapatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Sungurlu’da caddelere dezenfektan yerleştirildi

Sungurlu’da caddelere dezenfektan yerleştirildi

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

Bünyan’da görev yapan Mehmetçik Bünyan Belediyesi’ne emanet

Bünyan’da görev yapan Mehmetçik Bünyan Belediyesi’ne emanet

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:42
Sabah
06:03
Öğle
12:34
İkindi
16:07
Akşam
18:54
Yatsı
20:11

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Akelçi Eczanesi
Merkez
Alagöz Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
Topçu Meydanı Eczanesi
Merkez
Yeşim Eczanesi
Merkez
Kurt Eczanesi
Akcakale
Nazım Kankılıç Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Viranşehir’de jandarma ve polis vatandaşları anonslarla ikaz ediyor

Viranşehir’de jandarma ve polis vatandaşları anonslarla ikaz ediyor

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Başkan Kuş bir aylık maaşını bağışladı

Başkan Kuş bir aylık maaşını bağışladı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.