YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.06.2020 00:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ve 21 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Hilvan ilçesinin Akçaören Mahallesi Geçitağzı Sokağı'nın tamamı ile Eyyübiye'de 4, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 6, Viranşehir'de 3 ve Siverek ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentteki 3 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fotoğraf mı, resim mi? Sosyal medyada olay yarattı Fotoğraf mı, resim mi? Sosyal medyada olay yarattı
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ordu’ya Avrupa’dan kalite etiket ödülü

Ordu’ya Avrupa’dan kalite etiket ödülü

Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Kastamonu’da yıldırım düşen ev kül oldu

Kastamonu’da yıldırım düşen ev kül oldu

2 motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

2 motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bakan Dönmez: "55 öğrencimiz daha Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı"

Bakan Dönmez: "55 öğrencimiz daha Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı"

Bodrum’da feci kaza: 2’si ağır 3 yaralı

Bodrum’da feci kaza: 2’si ağır 3 yaralı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:12
Sabah
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:21
Akşam
19:52
Yatsı
21:30

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Çeçan Eczanesi
Merkez
Elçi Eczanesi
Merkez
Esentepe Eczanesi
Merkez
Göbeklitepe Eczanesi
Merkez
Haşimiye Eczanesi
Merkez
Ünlüsoy Eczanesi
Akcakale
Tuğba Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Tarihi Siverek sokakları restore edilecek

Tarihi Siverek sokakları restore edilecek

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şanlıurfa’da tango…

Şanlıurfa’da tango…

Urfa'da Karakeçili serbest bırakıldı

Urfa'da Karakeçili serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.