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Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.09.2020 16:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı

Şanlıurfa'da 4 çocuğundan 3'üne şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 9, 7, ve 5 yaşlarındaki çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla dün gözaltına alınan R.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

R.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "çocuğa karşı darp" ve "aile hükümlülüğünün ihlali" gerekçesiyle tutuklandı.

- Olay

Merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde yaşayan N.Ç. uyuşturucu kullandığını ileri sürdüğü eşi R.Ç'den şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açmış, en küçük çocuğunu yanına alarak babasının evine gitmişti.

R.Ç. daha sonra ise babalarının yanında kalan 9, 7, ve 5 yaşlarındaki çocuklarına şiddet uygulandığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Şikayet üzerine baba gözaltına alınmış, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de çocuklar ve anneyle görüşerek, aileye psikolojik destek sağlamak için çalışma başlatmıştı.

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