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Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

17.11.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı.

Ali A. (33) yönetimindeki motosiklet, Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunun 18'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile motosiklette bulunan çocukları Beyan A. ve Yezan A, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Ali A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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