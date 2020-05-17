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Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.05.2020 16:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Fevzi Güneş (30) yönetimindeki 63 HY 816 plakalı otomobil, Haliliye ilçesi kırsalındaki Emirler Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan Güneş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güneş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Güneş'in temizlik görevlisi olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştığı öğrenildi.

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