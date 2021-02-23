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Şanlıurfa'da düzenlenen rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

23.02.2021 18:36 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da düzenlenen rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Tapu Müdürlüğüne düzenlenen rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, İlçe Tapu Müdürlüğünde rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet'e götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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