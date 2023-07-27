YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da eğlence merkezlerinde çalışma izni olmayan 13 yabancı uyruklu kadın yakalandı

Şanlıurfa'da eğlence merkezlerinde çalışma izni olmayan 13 yabancı uyruklu kadın yakalandı

27.07.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da eğlence merkezlerine yönelik denetimlerde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 13 kadın gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince 425 polisin katılımıyla 31 nokta, eğlence mekanları, kafe ve parklarda "Fırat-7" denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde 4 bin 755 kişinin kimlikleri ile 94 iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi. Eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde çalışma izni olmayan 13 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Bu kişilerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

Uygulamada 2 ruhsatsız av tüfeği ile 10 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kontrollerde 25 şüpheli gözaltına alındı, 11 iş yeri hakkında yasal işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla’nın 4 ilçesinde uyuşturucu operasyonuMuğla’nın 4 ilçesinde uyuşturucu operasyonu
Nemrut Dağı’na ziyaretçi akınıNemrut Dağı’na ziyaretçi akını
Talas Millet Bahçesi Adım AdımTalas Millet Bahçesi Adım Adım
Anahtar Kelimeler:
Konsomatris Şanlıurfa operasyon

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 27 Temmuz Perşembe

İmsak
03:41
Sabah
05:18
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:45
Yatsı
21:15

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Perşembe

Merkez eczanesi
Suruc
Tuğba eczanesi
Karakopru
Cenap eczanesi
Karakopru
Can eczanesi
Bozova
Yükseller eczanesi
Eyyubiye
Yeni yardimci eczanesi
Eyyubiye
Öz yildizer eczanesi
Harran
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Kıyamet alameti” deniliyordu! Başına toplandılar

“Kıyamet alameti” deniliyordu! Başına toplandılar

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Sonunda bu da oldu! Kendi kendisine cenaze töreni düzenledi

Sonunda bu da oldu! Kendi kendisine cenaze töreni düzenledi

Tuvalete girdiğinde şoke oldu! Gördüğüne inanamadı

Tuvalete girdiğinde şoke oldu! Gördüğüne inanamadı

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.