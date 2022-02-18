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Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

18.02.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince 14 Şubat'ta FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla, biri ise ev hapsi tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında doktor, avukat, öğretmen ve polislerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı.

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