YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kadın yaralandı

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kadın yaralandı

18.10.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kadın yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 2 kadın yaralandı.

G.K. idaresindeki 27 NP 136 plakalı hafif ticari araç, Abdalağa Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Feride ve Leyla Y'ye çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Feride Y. Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Sürücü G.K. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldüKorku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
PARTNERSevgilisinin önünde diz çöktü!Sevgilisinin önünde diz çöktü!
Şanlıurfa'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıŞanlıurfa'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa Siverek

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:28
Öğle
12:15
İkindi
15:22
Akşam
17:52
Yatsı
19:06

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazartesi

Dünya Eczanesi
Haliliye
Mustafa Gömük Eczanesi
Haliliye
Şifa Eczanesi
Haliliye
Kılıçbey Eczanesi
Eyyubiye
Berfin Eczanesi
Sanliurfamerkez
Çalışkan Eczanesi
Akcakale
Gültepe Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.