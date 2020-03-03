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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.03.2020 20:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhlis Elisa (51) idaresindeki 31 ADT 633 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Fırat Nehri Köprüsü üzerinde Cuma Karaca (60) yönetimindeki 02 BC 166 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Ayşe (46), Gafure (16) ve Güneş Karaca ile Hayad Abdulvahid (53), Muhammet (21) ve Ömer Musa (21) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Adıyaman iki otomobil çarpıştı Kaza Şanlıurfa Trafik Kazası yaralılar

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