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Şanlıurfa’da ilçeler doğalgaza kavuşuyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.12.2020 17:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da ilçeler büyükşehir belediyesi bir bir doğalgaza kavuşuyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün seçim vaatleri arasında bulunan “İlçelere doğalgaz verilecek” sözü hayata geçti.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Hilvanlılara seslenerek doğalgazı ilçeye ulaştırdıklarını kaydetti.

Şanlıurfa’da ilçeler doğalgaza kavuşuyor

Şanlıurfa’da ilçeler büyükşehir belediyesi bir bir doğalgaza kavuşuyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün seçim vaatleri arasında bulunan “İlçelere doğalgaz verilecek” sözü hayata geçti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Hilvanlılara seslenerek doğalgazı ilçeye ulaştırdıklarını kaydetti. Beyazgül, "Hilvan ilçesi doğalgaz’a kavuşurken geçtiğimiz hafta ise Eyyübiye ilçesinde kazı çalışmalarına başladık. Ayrıca sınır hattındaki iki ilçemiz olan Akçakale ve Ceylanpınar ilçesi de doğalgaza kavuşuyor. İnşallah ilçelerimizi birer birer kalkındıracak projeleri hayata geçiririz" dedi.

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